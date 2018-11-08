Corsair Vengeance 5180 Gaming PC стоит 2400 долларов

Официально представлен новый игровой компьютер Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. Стоит отметить, что данная система является полноценной — здесь установлен процессор, видеокарта и оперативная память с блоком питания. Отличное решение на тот случай, если вы хотите получить крутой компьютер в уже собранном виде. Далеко не каждый геймер умеет собирать компьютер и подбирать комплектующие, а поиграть хочется всем. Именно для такого рода пользователей компьютер Corsair Vengeance 5180 Gaming PC и был создан. Конечно, стоит такое счастье 2400 долларов, что довольно дорого, но стоимость комплектующих составляет примерно 2000 долларов. Для тех, кто хочет получить крутое железо за адекватные деньги это лучшее решение из всех, что есть. Либо же можно найти интернет-магазин, в котором собирают компьютер из ваших железок.