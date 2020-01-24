Corsair Vengeance 6100 на процессоре AMD

В последнее время готовые компьютеры от крупных производителей стали пользоваться довольно высокой популярностью, так как далеко не все геймеры могут собрать сами себе ПК из комплектующих, заказанных из интернета. Многим гораздо проще пойти в магазин, выбрать подходящий по мощности и стоимости компьютер, заплатить за него, дома подключить к монитору и сразу играть. Таким решением является новый компьютер Corsair Vengeance 6100, который основан на процессорах AMD. Производитель дает на выбор несколько комплектаций и пользователь выбирает тот процессор, который ему больше подходит. Стоит отметить, что ранее производитель использовал исключительно варианты с Intel-процессорами. Теперь ситуация на рынке изменилась.