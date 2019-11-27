Corsair анонсирует новые компоненты

Компания Corsair выпускает широкий ассортимент компонентов для ПК. Компоненты были протестированы и проверены для работы с новыми процессорами HEDT. Твердотельный накопитель Corsair Force MP600 NVMe M.2 скорость чтения составляет 4950 МБ/с и скорость записи 4250 МБ/с работает на PCIe 4.0.

Новые модули памяти DDR4 Dominator Platinum RGB, Vengeance PRO и Vengeance LPXтактовая частота более 4000 МГц. Блок питания сертификатом 80 Plus Gold версия RM и версия 80 PLUS Titanium AX1600i. Система жидкостного охлаждения для TRX4, RGB PLATINUM серии Hydro в конфигурациях 240 мм или 360 мм.