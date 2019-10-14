Corsair i145 выглядит шикарно

В последнее время производители компьютеров стали активно выпускать свои компактные решения, так как это позволяет не переживать о низких продажах. Большая часть пользователей не может самостоятельно собрать компьютер, у них просто нет таких навыков и знаний. Так что приходится покупать готовые решения, среди которы продукты от известных брендов, да еще и в компактном корпусе, выглядят намного более стильно и круто, чем большие компьютеры от малоизвестных компаний. К примеру, в продажу поступил компьютер Corsair i145, который смотрится очень круто, у него есть все необходимое для того, чтобы запускать игры и программы, плюс устройство легко помещается на рабочем столе и не мешает вам работать. В целом, это крутая новинка.