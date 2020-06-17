Corsair представила игровой компьютер One a100 на базе AMD Ryzen 3000 серии

Corsair представила игровой компьютер One a100 который оснащается процессорами компании AMD Ryzen 3000-ой серии. Благодаря многоядерности процессоров и графической производительности видеокарт NVIDIA RTX, система удовлетворит все потребности, как в рабочих приложениях, так и в играх.

Corsair One a100 доступен в трех конфигурациях, от 12 ядерного AMD Ryzen 9 3900X до 16-ядерного AMD Ryzen 9 3950X. Видеокарта также предлагается в нескольких конфигурациях, вплоть до GeForce RTX 2080 Ti. Оперативная память с объемом 32 Гб VENGEANCE LPX 3200 МГц. SSD-накопитель Corsair Force MP600 NVMe M.2 использующий интерфейс PCIe 4.0. Купить такую систему можно в интернет-магазине компании.
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