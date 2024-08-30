Corsair представила монитор XENEON 34WQHD240-C

Сегодня компания Corsair официально объявила о релизе нового игрового монитора под названием XENEON 34WQHD240-C с QD-OLED панелью, который, по заявлению производителя, обеспечивает яркие цвета, глубокий чёрный цвет и повышенную яркость. Стоит также отметить, что новый монитор оснащён стильной тонкой панелью, а подставка позволяет устройству уверенно стоять на столе и не шататься. Ещё стоит примечательно, что XENEON 34 QD-OLED использует новейшую панель Samsung QD-OLED 2024 года диагональю 34 дюйма, что, теоретически, позволяет наслаждаться играми с более высокой степенью погружения в виртуальный мир. Соотношение сторон монитора составляет 21:9 и изогнутый экран с радиусом кривизны 1800R обеспечивают широкий угол обзора для игр, мультимедиа и продуктивной работы, если это также необходимо.

С пиковой яркостью до 1000 нит и охватом до 99% цветового пространства DCI-P3 этот монитор действительно будет демонстрировать высокое качество изображения в самых разных сценариях использования. Кроме того, передовая технология QD-OLED улучшает время отклика и частоту обновления, делая XENEON 34 QD-OLED идеальным (или почти идеальным) решением для видеоигр самых различных жанров. С частотой обновления до 240 Гц и впечатляющим временем отклика до 0,03 мс (от серого к серому), изображение на экране реагирует на команды быстрее, чем большинство пользователей банально могут заметить. И, конечно, поддержка NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium тоже реализована.
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