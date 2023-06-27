Corsair представила новый формат систем охлаждения iCUE LINK…

Компания Corsair сегодня официально представила новое поколение компонентов охлаждения системы, которые должны создать революционную экосистему iCUE LINK. Данная разработка способна соединять широкий спектр устройств с помощью единого стандарта кабелей, передающих как питание, так и данные. При этом система iCUE LINK изменяет процесс сборки ПК и управления кабелями, что, по мнению производителя, навсегда изменит процесс сборки игрового или рабочего компьютера. Также компания отметила, что в первую волну продуктов входят RGB-кулеры CPU iCUE LINK, вентиляторы RGB iCUE LINK QX и системный хаб iCUE LINK. «iCUE LINK меняет подход к созданию ПК как для опытных пользователей, так и для новичков, предлагая более простую установку компонентов и значительно уменьшая сложность кабельной разводки», — заявили в пресс-релизе.
В компании отмечают, что отказавшись от множества типов коннекторов, контроллеров и клубков кабелей, которые стали привычными в современных ПК, iCUE LINK предоставляет в первую очередь универсальное решение для тех, кто хочет получить мощный компьютер с красивыми декоративными элементами без лишних деталей. Кроме того, каждое устройство подключается непосредственно к следующему, создавая цепочку связанных устройств, которые все подключаются к системному хабу всего одним кабелем — это как с гирляндой, только куда более технологично. Интересно посмотреть на стоимость таких решений в будущем, но пока что это под вопросом.