Corsair представила серию компьютеров VENGEANCE 6100

Компания Corsair представила публике две потрясающие системы на базе AMD Ryzen 7 3000 серии с графикой Radeon RX 5700 в компактном корпусе CORSAIR 280X. Характеристики систем идентичны кроме материнской платы и SSD накопителя.

Оба варианта несут 8 ядер 16 потоков процессора Ryzen 3700X, которую охлаждает система жидкостного охлаждения CORSAIR Hydro Series H100i RGB PLATINUM. Установлена оперативная память CORSAIR VENGEANCE RGB PRO DDR4 частотой 3200 МГц. Установлен блок питания CORSAIR RM650 80 PLUS Gold.

Вариант системы VENGEANCE 6182 оборудован материнской платой на X570 чипсете с SSD-накопителем CORSAIR FORCE MP600 M.2 NVMe на 1 Тб. Производитель поставил на системы OC Windows 10 Home.

Система VENGEANCE 6180 построена на базе B450-ого чипсета с SSD-накопителем на 480 Гб CORSAIR FORCE MP510. Оба варианта укомплектованы жестким диском объемом 2 Тб.