Corsair выпускает механическую игровую клавиатуру K70 RGB PRO

Corsair объявила о выпуске новейшей модели клавиатуры серии K70 - K70 RGB PRO.

Полноразмерная клавиатура Corsair K70 RGB PRO получила фирменную подсветку Corsair RGB, переключатели CHERRY MX и расширенные функции по настройке.

Конструкция рамы выполнена из матового алюминия. Есть мультимедийные клавиши и ролик для регулировки громкости. Мягкая подставка обеспечивает комфорт во время пользования, а благодаря магнитному креплению, она легко защелкивается на клавиатуре. Прочные клавиши PBT Double-Shot Pro обеспечивают надежность и долгий срок службы.

K70 RGB PRO подключается с помощью съемного кабеля USB Type-C в оплетке. С помощью ПО Corsair iCUE пользователю открывается доступ к управлению RGB-подсветкой.

Клавиатура Corsair K70 RGB PRO поступила в продажу в Северной Америке, в других регионах модель появится в марте. Цену новинки производитель не называет.