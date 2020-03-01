Corsair выпустила рабочую станцию Corsair One Pro i200

Рабочая станция Corsair One Pro i200 имеет компактные размеры 200x176x380 мм. Corsair One Pro i200 поставляется с 64 битной Windows 10 Pro. Встроенное программное обеспечение Corsair iCue позволять управлять RGB подсветкой.

Система предлагает всевозможные виды подключения: два USB 3.1 Gen1 Type-A, один HDMI 2.0, разъемы для микрофона и наушников. На передней панели расположены 4 USB 3.1 Gen1, два порта USB 3.1 Gen2 ( Type-A и Type-C). На задней панели находятся два Gigabit Ethernet интернет разъема, три порта DisplayPort. Устройство предлагает поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth.

За производительность системы отвечает процессор Intel Core i9-10940X (14/28 ядер/потоков) в паре с видеокартой RTX 2080 TI. Установлена оперативная память на 64 Гб и 2 Тб NVMe M.2 накопитель. Питает систему блок питания Corsair SF750 Platinum. Система жидкостного охлаждения обеспечивает стабильные температуры.

Стоимость данной системы составляет 368 тысяч рублей. Производитель дает два года гарантии.