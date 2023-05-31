Cougar представила кресло NxSys Aero со встроенным вентилятором

Помимо 200-мм ARGB-вентилятора в задней части кресла, Cougar внедрила несколько дополнительных технологий, чтобы сохранить спину прохладной и комфортной во время самых горячих игровых сессий на ПК. Компания утверждает, что её система Air Bender использует пустоты в эластомерной сетке и вентилируемую заднюю обивку для того, чтобы материал дышал и пользователю было более комфортно сидеть даже в жару. Также компания Cougar сообщила, что цена кресла составит 399 долларов, но аккумулятор в комплект не входит — это значит, что пользователи должны будут использовать собственные портативные батареи. Представители Cougar сказали, что полностью заряженная батарея на 10000 мАч обеспечит примерно 50 часов работы вентилятора, что, конечно, немного странно. Хотелось бы всё же получить полноценное решение по проводу или со встроенной батареей — в кресле для этого предостаточно пространства.