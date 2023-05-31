Cougar представила кресло NxSys Aero со встроенным вентилятором

На выставке Computex 2023 компания Cougar представила несколько новых игровых кресел, однако, пожалуй, самым интересным решением является модель Cougar NxSys Aero, которая получила встроенный 200-мм ARGB-вентилятор. Важно отметить, что охлаждение NxSys Aero направлено на спину, так что шутки про охлаждение других частей тела геймеров в данном случае не совсем уместны. По словам компании Cougar, охлаждение кресла поможет пользователю оставаться в комфортных условиях и сосредоточиться на игре в течение многих часов подряд без необходимости вставать и проветриваться.

Помимо 200-мм ARGB-вентилятора в задней части кресла, Cougar внедрила несколько дополнительных технологий, чтобы сохранить спину прохладной и комфортной во время самых горячих игровых сессий на ПК. Компания утверждает, что её система Air Bender использует пустоты в эластомерной сетке и вентилируемую заднюю обивку для того, чтобы материал дышал и пользователю было более комфортно сидеть даже в жару. Также компания Cougar сообщила, что цена кресла составит 399 долларов, но аккумулятор в комплект не входит — это значит, что пользователи должны будут использовать собственные портативные батареи. Представители Cougar сказали, что полностью заряженная батарея на 10000 мАч обеспечит примерно 50 часов работы вентилятора, что, конечно, немного странно. Хотелось бы всё же получить полноценное решение по проводу или со встроенной батареей — в кресле для этого предостаточно пространства.