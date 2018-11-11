Crackdown 3 выйдет в середине февраля 2019

Сегодня Microsoft наконец назвала официальную дату запуска своего эксклюзива Crackdown 3. Владельцы консолей Xbox One и ПК на Windows 10 смогут поиграть в этот шутер 15 февраля 2019.

Игра была отложена несколько раз и первоначально должна была выйти 7 ноября 2017 года к старту продаж Xbox One X 7. Microsoft отложила Crackdown 3 на 2018 год, а потом снова перенесла релиз, но уже на февраль 2019 года. Дополнительное время было потрачено на улучшение визуальных эффектов и качество игры. Наряду с объявлением новой даты Microsoft анонсировала новый многопользовательский режим для Crackdown 3 , получивший название Wrecking Zone, в котором игроки будут сражаться друг с другом в командах из пяти участников.