Cray и Fujitsu - разрабатывают коммерческий суперкомпьютер

Глобальный лидер в области суперкомпьютеров Cray, компания Hewlett Packard Enterprise и Fujitsu, объявили о партнерстве, чтобы разработать первый в мире коммерческий суперкомпьютер, работающий на базе процессора Fujitsu A64FX Arm с высокой пропускной способностью памяти (HBM) и поддерживаемый проверенной архитектурой суперкомпьютера Cray CS500 и средой программирования. В рамках этого нового партнерства Cray и Fujitsu будут изучать вопросы инженерного сотрудничества, совместной разработки и совместного выхода на рынок для удовлетворения потребностей клиентов в области суперкомпьютеров.

Новый процессор Fujitsu уникален тем, что является первым процессором, в котором реализованы как HBM, так и Arm Scalable Vector Extensions (SVE). HBM2 обеспечивает скорости передачи, которые значительно выше, чем DDR4, обеспечивая A64FX максимальную теоретическую пропускную способность памяти, превышающую 1 терабайт в секунду (ТБ / с), а поддержка Arm SVE обеспечивает улучшенную производительность для искусственного интеллекта.

Система Cray CS500 может применять эту вычислительную мощность к широкому диапазону рабочих нагрузок HPC и AI, в то же время обеспечивая отличительные черты систем на базе Arm, с низким энергопотреблением и высокой надежностью.