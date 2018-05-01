Cray предоставит CS500 для суперкомпьютеров с процессорами AMD Epyc

2018-05-01, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Cray CS500; [104]
AMD еще больше укрепила свою приверженность сообществу HPC, объявив о том, что процессоры AMD EPYC были добавлены в линейку продуктов Cray CS500 Cluster Supercomputer.
Масштабируемость, энергоэффективность и конкурентоспособность стоимости EPYC дают Cray клиентам необходимую мощность для систем Cray CS500. Комбинация процессоров AMD EPYC 7000 с кластерными продуктами Cray CS500 обеспечивает гибкую систему с высокой плотностью, которая хорошо подходит для решения широкого круга управления данными, рабочих нагрузок HPC, таких как вычислительная гидродинамика.
Системы Cray CS500 с процессорами AMD EPYC будут доступны летом 2018 года.


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