Cray предоставит CS500 для суперкомпьютеров с процессорами AMD Epyc

AMD еще больше укрепила свою приверженность сообществу HPC, объявив о том, что процессоры AMD EPYC были добавлены в линейку продуктов Cray CS500 Cluster Supercomputer.Масштабируемость, энергоэффективность и конкурентоспособность стоимости EPYC дают Cray клиентам необходимую мощность для систем Cray CS500. Комбинация процессоров AMD EPYC 7000 с кластерными продуктами Cray CS500 обеспечивает гибкую систему с высокой плотностью, которая хорошо подходит для решения широкого круга управления данными, рабочих нагрузок HPC, таких как вычислительная гидродинамика.Системы Cray CS500 с процессорами AMD EPYC будут доступны летом 2018 года.