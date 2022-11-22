Creative представила Pebble Pro

Сегодня известная на весь мир компания Creative Technology официально представила миру свои новейшие динамики Creative Pebble Pro, которые не только звучат достаточно приятно, но и выглядят настолько дорого, насколько это вообще возможно. Стоит сказать, что гаджет выполнен в дизайне некой сферы со срезом, на котором имеется сам динамик и аппаратный контроллер для регулировки громкости (на одной из колонок). Выглядит данное дизайнерское решение достаточно свежо и необычно, пользователь всегда может интегрировать такой продукт в дизайн своего жилища и получать море удовольствия не только от прослушивания музыки, но и просто от созерцания данного устройства на рабочем столе. И не последнюю роль в этом играет специальная RGB-подсветка, расположенная на нижней грани динамиков.

Отдельно хотелось бы рассказать о фирменных технологиях, которые делают устройство более привлекательным для меломана. Например, технология BassFlex позволяет существенно расширить низкочастотную характеристику динамиков и сделать басы более глубокими и насыщенными без необходимости отдельно покупать сабвуфер. Кроме того, технология Clear Dialog позволяет существенно улучшить голос и усилить его, сделав более естественным и понятным для прослушивания. Это важно при просмотре фильмов или сериалов. При достаточно адекватной стоимости устройство обладает шикарным дизайном, качественным звуком и внушительным перечнем технологий — этого более чем достаточно.