Crestron выпустила хаб для умного дома

В последнее время технологии умного дома стали очень активно развиваться, так как пользователи хотят управлять всеми аспектами посредством смартфона. Включать или выключать свет, управлять температурой и так далее — всё это действительно доступно по щелчку пальцев. Но иногда объединить все устройства в умном доме в смартфоне трудно, особенно если они от разных производителей. Чтобы исправить данную ситуацию, компания Crestron выпустила специальный хаб, который объединяет все умные гаджеты в доме и выводит их на один экран устройства. Там вы уже можете управлять функциями гаджета, давая команды или используя целые сценарии. Проблема в том, что стоимость гаджета пока что никто не называет, а будет он, видимо, довольно дорогим.