Crusader Kings III выйдет на консолях следующего поколения

Paradox рассказа о выходе Crusader Kings III на консоли следующего поколения на Gamescom 2021. Разработчики планируют сделать игру более управляемой для геймпада. Помогает им в этом студия Lab42, которая работала над такими играми, как Sonic Mania и играми из серии Yakuza.

Crusader Kings III - игра в жанре стратегии. Она уже доступна на ПК и включает несколько дополнений.

Crusader Kings III выйдет на Xbox Series X / S и PS5. Дата релиза еще не объявлена. Про адаптацию под Xbox One ничего не говорится.

Комментарии и отзывы Crusader Kings III
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