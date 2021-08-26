Crusader Kings III выйдет на консолях следующего поколения

Paradox рассказа о выходе Crusader Kings III на консоли следующего поколения на Gamescom 2021. Разработчики планируют сделать игру более управляемой для геймпада. Помогает им в этом студия Lab42, которая работала над такими играми, как Sonic Mania и играми из серии Yakuza.

Crusader Kings III - игра в жанре стратегии. Она уже доступна на ПК и включает несколько дополнений.

Crusader Kings III выйдет на Xbox Series X / S и PS5. Дата релиза еще не объявлена. Про адаптацию под Xbox One ничего не говорится.