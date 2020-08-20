Crysis Remastered выходит 21 августа

Разработчик Crytek ранее объявлял о переносе запуска игры на неопределенный срок. Связано это было с доработками игры, так как фанаты были крайне недовольны графической составляющей игры. Crysis Remastered будет представлять игру 2007 года, но с улучшенной графикой, включая новые графические функции, высококачественные текстуры и собственную разработку CRYENGINE для трассировки лучей, независящую от графического процессора, чтобы обеспечить максимальный уровень детализации и ощущения от игрового процесса серии Crysis.

Crysis Remastered выйдет 21 августа, на PlayStation 4, Xbox One и ПК.
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