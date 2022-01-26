Crytek подтверждает, что новая игра Crysis находится в разработке

Компания Crytek сделала неожиданное заявление, о том что она работает над продолжением игры Crysis 4. Это то, о чем поклонники франшизы давно спрашивали, так что теперь, видимо пришло время подтвердить. Сейчас игра находится на ранней стадии разработки поэтому не ожидайте быстрого появления. Crytek гордится своим опытом работы со своим сообществом над разработкой игр, в которые вы хотите играть. Crysis невероятно важен для многих — он любим геймерами во всем мире игр. Как заявляет компания, следующая часть франшизы соответствует всем принципам оригинала.

Crytek рассказал: По мере развития разработки мы будем публиковать более подробную информацию, когда сможем. А пока знайте, что наша преданная и талантливая команда усердно работает над тем, чтобы предоставить вам действительно годный шутер нового поколения. Я также хочу, чтобы игроки Hunt: Showdown знали, что мы приготовили для вас кое-что важное в этом году и в будущем, так что следите за новостями.