Цветной 3D-принтер Rencolor DM-10 может смешивать, накладывать или разделять цвета

Забудьте об ограниченных монохромных 3D-принтах, которые не предлагают вам других возможностей, заставляя вас создавать только скучные монохромные рисунки. Цветной 3D-принтер Rencolor DM-10 FDM позволяет вам исследовать следующие различные режимы 3D-печати, которые буквально раскроют ваши творческие способности. Печатайте разные слои, градиентные цвета, смешивайте цвета в любых пропорциях или используйте монохромный цвет - в отличие от других 3D-принтеров, Rencolor позволяет печатать больше, лучше и разнообразнее!
RENCOLOR DM-10 позволяет автоматически загружать и выгружать нить из принтера простым нажатием кнопки. Никаких сложных инструкций, никаких длительных процессов запуска / остановки - просто и удобно!