Цветной 3D-принтер Rencolor DM-10 может смешивать, накладывать или разделять цвета

Rencolor DM-10 - это новый цветной 3D-принтер FDM, созданный командой Rencolor для создания полноцветных 3D-отпечатков высокой четкости на вашем рабочем столе. 3D-принтер способен печатать ингредиенты, полосы и многоцветные краски и оснащен головкой экструдера с двумя нитями, позволяющей комбинировать две разные нити вместе в соответствии с вашими творческими потребностями.

Забудьте об ограниченных монохромных 3D-принтах, которые не предлагают вам других возможностей, заставляя вас создавать только скучные монохромные рисунки. Цветной 3D-принтер Rencolor DM-10 FDM позволяет вам исследовать следующие различные режимы 3D-печати, которые буквально раскроют ваши творческие способности. Печатайте разные слои, градиентные цвета, смешивайте цвета в любых пропорциях или используйте монохромный цвет - в отличие от других 3D-принтеров, Rencolor позволяет печатать больше, лучше и разнообразнее!

RENCOLOR DM-10 позволяет автоматически загружать и выгружать нить из принтера простым нажатием кнопки. Никаких сложных инструкций, никаких длительных процессов запуска / остановки - просто и удобно!