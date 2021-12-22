CyberLink продемонстрирует новейшие революционные приложения на выставке CES 2022

CyberLink Corp., пионер технологий искусственного интеллекта и распознавания лиц, продемонстрирует несколько новых передовых приложений своего лидирующего на рынке варианта FaceMe на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе. Вы узнаете, как FaceMe можно развернуть в различных сценариях использования, включая безопасность, контроль доступа, здоровье и безопасность, бесконтактные платежи, проверку личности, аналитику посетителей и многое другое.

FaceMe - одна из лучших в мире систем распознавания лиц. Основанная на глубоком обучении и нейронных сетях, его оптимизированная архитектура на основе периферии предоставляет очень точные биометрические данные за несколько миллисекунд, работает на разных платформах и поддерживает различные конфигурации оборудования. FaceMe обнаруживает лица в прямом эфире или записанных видео, чтобы идентифицировать людей и измерять такие атрибуты, как возраст, пол, выражение лица и ориентация лица. Он показал точность 99,82% по сравнению с базой данных Labeled Faces in the Wild (LFW) и вошел в десятку лучших среди всех участников FRVT 1: 1 (WILD 1E-4), теста поставщиков распознавания лиц (FRVT). FaceMe предлагает кроссплатформенные возможности в Windows, Linux, Android и iOS для различных периферийных устройств и аппаратных конфигураций.