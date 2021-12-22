CyberLink продемонстрирует новейшие революционные приложения на выставке CES 2022

CyberLink Corp., пионер технологий искусственного интеллекта и распознавания лиц, продемонстрирует несколько новых передовых приложений своего лидирующего на рынке варианта FaceMe на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе. Вы узнаете, как FaceMe можно развернуть в различных сценариях использования, включая безопасность, контроль доступа, здоровье и безопасность, бесконтактные платежи, проверку личности, аналитику посетителей и многое другое.

FaceMe - одна из лучших в мире систем распознавания лиц. Основанная на глубоком обучении и нейронных сетях, его оптимизированная архитектура на основе периферии предоставляет очень точные биометрические данные за несколько миллисекунд, работает на разных платформах и поддерживает различные конфигурации оборудования. FaceMe обнаруживает лица в прямом эфире или записанных видео, чтобы идентифицировать людей и измерять такие атрибуты, как возраст, пол, выражение лица и ориентация лица. Он показал точность 99,82% по сравнению с базой данных Labeled Faces in the Wild (LFW) и вошел в десятку лучших среди всех участников FRVT 1: 1 (WILD 1E-4), теста поставщиков распознавания лиц (FRVT). FaceMe предлагает кроссплатформенные возможности в Windows, Linux, Android и iOS для различных периферийных устройств и аппаратных конфигураций.
Комментарии и отзывы CyberLink
Raspberry Pi Build HAT позволяет комбинировать LEGO и искусс…
Raspberry Pi Build HAT позволяет комбинировать LEGO и искуссRaspberry Pi Foundation выпустил свой последний аксессуар Raspberry Pi в виде удобной Raspberry Pi Build …
NVIDIA DriveWorks 4.0 теперь доступна для загрузки…
NVIDIA DriveWorks 4.0 теперь доступна для загрузкиNVIDIA объявила о выпуске последней версии SDK NVIDIA DriveWorks 4.0, которую разработчики могут загрузит…
Проект аркадного шкафа с барной стойкой Raspberry Pi…
Проект аркадного шкафа с барной стойкой Raspberry PiСоздатель и энтузиаст ретро-игр Тони Ванпук создал отличный игровой аркадный шкаф Raspberry Pi и любезно …
Мини компьютер с доступом в интернет Raspberry Pi Zero PoE U…
Мини компьютер с доступом в интернет Raspberry Pi Zero PoE UЛюбители платформы Raspberry Pi, желающие выйти в интернет через мини-ПК Raspberry Pi Zero, должно заинте…
Seagate анонсировала платформу хранения данных Exos AP на ба…
Seagate анонсировала платформу хранения данных Exos AP на баКомпания Seagate Technology Holdings plc, мировой лидер в области хранения данных, анонсировала новую пла…
Xiaomi инвестирует в фирму, основанную на виртуальной реальн…
Xiaomi инвестирует в фирму, основанную на виртуальной реальнСогласно отчету, VR-компания Sky Limit Entertainment недавно добавила в качестве акционеров инвестиционну…
Shuttle представляет надежные безвентиляторные ПК на основе …
Shuttle представляет надежные безвентиляторные ПК на основе Shuttle в настоящее время продает два компактных мини-ПК, которые также отлично подходят для работы вдали…
Мощный суперкомпьютер с ИИ Jetson AGX Orin Robotics от NVIDI…
Мощный суперкомпьютер с ИИ Jetson AGX Orin Robotics от NVIDINVIDIA представила NVIDIA Jetson AGX Orin, самый маленький, самый мощный и энергоэффективный суперкомпьют…
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor