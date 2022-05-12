CyberLink запускает PowerDVD 22

Корпорация CyberLink объявила сегодня о выпуске PowerDVD 22, последней версии своего отмеченного наградами программного обеспечения для воспроизведения фильмов и мультимедиа, которое позволяет пользователям наслаждаться захватывающими впечатлениями от фильмов, музыки и YouTube. Программное обеспечение воспроизводит фильмы в формате 8K, 4K HDR Blu-ray и в широком спектре мультимедийных форматов на любом ПК, ноутбуке, телевизоре, планшете или телефоне. PowerDVD 22 основан на новаторской мультимедийной технологии CyberLink, предлагая новые захватывающие функции, дающие пользователям больше возможностей для контроля и настройки. Пользователи могут настроить свой опыт в соответствии со своими предпочтениями, например, более глубокие цвета, лучшее освещение и улучшенный звук, такой как высококачественный объемный звук 7.1.

PowerDVD 22 включает в себя новый алгоритм сохранения высоты тона, который поддерживает качество звука на самом высоком уровне при медленном воспроизведении, что идеально подходит для оттачивания самых сложных деталей видео без искажения звуковой дорожки. PowerDVD 22 оптимизирует воспроизведение между устройствами. Новые инструменты позволяют пользователям обрезать и извлекать любой фрагмент видео или аудио из своих медиафайлов и преобразовывать их в удобные для смартфонов форматы. Это включает MP4 для видео и AAC или MP3 для аудио. PowerDVD 22 также может похвастаться более быстрым перекодированием и загрузкой, более быстрым воспроизведением и созданием эскизов в любой части панели воспроизведения для удобного просмотра мультимедиа.