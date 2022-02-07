Cyberpunk 2077 Night City выглядит более живым с модом…

Ночной город Cyberpunk 2077 может выглядеть немного мертвым из-за ограниченного количества NPC, отображаемых в любой момент времени, но это не проблема для ПК, поскольку некоторые моды могут сделать город более живым, чем когда-либо. Новое видео
, опубликованное на YouTube, показывает игру, работающую с экстремальной плотностью NPC, и недавно выпущенный мод на метро, который добавляет полностью работающую систему метро. А с добавлением трассировки лучей Night City в Cyberpunk 2077 никогда не выглядел так красиво.