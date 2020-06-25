Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW

Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе. То есть, если вы не обладаете мощным компьютером, но очень хотите поиграть в новую игру крупнейшей студии на рынке, то просто посмотрите на тарифный план сервиса. Все же облачные технологии уже давно перестали быть чем-то очень уж сложным, достаточно просто иметь хороший интернет и можно не переживать о том, что какая-то крутая современная игра не потянет. И, конечно, это большой рывок в будущее, ведь настолько тяжелая игра прямо в день релиза будет доступна в этом сервисе, чего ранее не случалось. Вскоре так будет со всеми релизами на рынке видеоигр.