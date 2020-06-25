Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW

Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе. То есть, если вы не обладаете мощным компьютером, но очень хотите поиграть в новую игру крупнейшей студии на рынке, то просто посмотрите на тарифный план сервиса. Все же облачные технологии уже давно перестали быть чем-то очень уж сложным, достаточно просто иметь хороший интернет и можно не переживать о том, что какая-то крутая современная игра не потянет. И, конечно, это большой рывок в будущее, ведь настолько тяжелая игра прямо в день релиза будет доступна в этом сервисе, чего ранее не случалось. Вскоре так будет со всеми релизами на рынке видеоигр.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce NOW
Обзоры:
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Топ лучших подарков мужчине на 23 февраля. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБТоп лучших подарков мужчине на 23 февраля. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
Предварительный обзор Corsair Vengeance 6100. Готовый игровой монстрПредварительный обзор Corsair Vengeance 6100. Готовый игровой монстр
Новости:
Corsair представила игровые компьютеры Vengeance a4100 и i4200

Являясь одним из лидеров в области высокопроизводительных игровых систем, компания Corsair выпустила игро...
Ради PlayStation 5 и Xbox Series X был переделан UE 4

Компания Epic Games посли официального анонса игровой консоли PlayStation 5 решила переделать движок Unre...
Sony заплатит за найденные уязвимости в PS4

Довольно часто крупные производители электроники или каких-то сервисов делают упор на программу поиска уя...
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрациейОбзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией
Обзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействияОбзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействия
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использованияОбзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Huawei объявила дату презентации нового ...
Huawei объявила дату презентации нового Компания Huawei объявила дату презентации нового смарт-телевизора линейки Vision. ...
Samsung Galaxy A21s отправили в релиз...
Samsung Galaxy A21s отправили в релизКомпания Samsung достаточно активно трудится над тем, чтобы сделать свои гаджеты максимально привлекатель...
Lexar представила DRAM-память для ноутбу...
Lexar представила DRAM-память для ноутбуКомпания выходит на рынок оперативной памяти, представив модули памяти формата DDR4 Lexar SODIMM и UDIMM....
В игровом магазине Epic Games доступны д...
В игровом магазине Epic Games доступны дНа этой неделе игровой магазин Epic Games предлагает две бесплатные игры Amnesia: The Dark Descent и Cras...
Смартфон Honor Play 4 с квадрокамерой оц...
Смартфон Honor Play 4 с квадрокамерой оцКомпания Honor представила недорогой смартфон Play 4, который появится в продаже 12 июня по цене в 250 до...
ABKONCORE представила ультра тихий корпу...
ABKONCORE представила ультра тихий корпуСегодня компания ABKONCORE выпустила ультра тихий корпус средней башни S500, разработанный в минималистич...
Huawei Sound X беспроводная колонка разр...
Huawei Sound X беспроводная колонка разрНа презентации компания Huawei представила новую беспроводную колонку с названием Huawei Sound X. ...
Sharkoon SHP Bronz готов к продажам...
Sharkoon SHP Bronz готов к продажамДлительное время пользователи со всего интернета жаловались на то, что на рынке нет достойных блоков пита...
Как избежать отеков под глазами – рекоме...
Как избежать отеков под глазами – рекомеОтеки под глазами – нередко внешнее проявление более серьезных заболеваний. Поэтому важно уделять вним...
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройн...
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройнНынешняя ситуация с долларом удручает, и все мы понимаем, что рост цен на технику неизбежен. Но есть хоро...
ASRock представила новую технологию разг...
ASRock представила новую технологию разгДо сих пор нет никакой информации о бюджетных материнских плат с меньшим функционалом, а именно B460 и H4...
PlayStation 5 лучшая платформа для созда...
PlayStation 5 лучшая платформа для создаЧем ближе официальный анонс консоли PlayStation 5, тем больше разработчики со всего мира рассказывают о д...
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)
Обзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с АлисойОбзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с Алисой
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрациейОбзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor