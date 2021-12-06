Cyberpunk VR Mod готовится к запуску в следующем месяце

Моддер VR Люк Росс, ответственный за ранее выпущенные моды виртуальной реальности для Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, в настоящее время работает над новым модом VR для игры Cyberpunk, созданным CD Projekt Red. Если все пойдет по плану, то мод Cyberpunk VR будет представлен уже в следующем месяце.

На веб-сайте загрузки VR объясняется, чего можно ожидать от грядущего мода VR для Cyberpunk. В прошлые моды Люка Росса по-прежнему нужно играть с геймпадом поверх контроллеров VR, но они позволяют полностью погрузиться в VR, что делает их наиболее удобными к просмотру некоторых крупных игр с плоским экраном в VR. Cyberpunk 2077, без сомнения, станет захватывающим выбором для многих владельцев VR, которые проявили интерес к поддержке VR в преддверии полного запуска игры в прошлом году. Разработчик CD Projekt Red неоднократно отмечал, что не планирует включать в игру собственную поддержку VR. Конечно, после провального запуска игры в конце 2020 года ожидания официальной интеграции с виртуальной реальностью резко снизились.
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