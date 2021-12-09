DA Drive Analyzer - инструмент прогнозирования сбоев дисков на базе искусственного интеллекта

QNAP в партнерстве с ULINK Technology запускает DA Drive Analyzer. Используя облачный искусственный интеллект, этот инструмент прогнозирования сбоев дисков позволяет пользователям принимать упреждающие меры для защиты от простоев серверов и потери данных путем замены дисков до того, как они выйдут из строя. DA Drive Analyzer использует статистику, полученную с портала облачного AI ULINK. На основе исторических данных об использовании миллионов накопителей, предоставленных такими же пользователями, как вы, прогнозирование состояния накопителя DA Drive Analyzer применяет машинное обучение для отслеживания поведения и может находить события отказа накопителя, которые не будут замечены традиционными инструментами диагностики. Его пользовательский интерфейс также стал намного более дружелюбным и интуитивно понятным, что позволяет вам планировать замену дисков на основе четко определенной информации о них.

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