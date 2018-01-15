DCS выпустит: F / A-18C Hornet - Предварительная покупка уже доступна

Фантастическая графика, Eagle Dynamics в настоящее время работает над новым симулятором полета, DCS: F / A-18C Hornet. DCS: F / A-18C Hornet обещает быть самым подлинным и подробным симулятором.Он будет использовать свой уникальный двигатель CFD и аэродинамику, разработанный Belsimtek, чтобы создать наиболее реалистичную динамику полета. Основываясь на исчерпывающих исследованиях совместно с Boeing, Hornet использует недавно разработанный имитационный движок Eagle Dynamics, и он установит новый ориентир для моделирования полетов на ПК. Игра войдет в фазу раннего доступа весной 2018 года.