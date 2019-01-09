DFree помогает пожилым людям

Компания Triple W создала прибор DFree для пожилых людей и инвалидов определяющего заполненность мочевого пузыря.

DFree - это носимое медицинское устройство с непрерывным мониторингом, расположенное прямо над лобком и излучающее ультразвуковые волны. Эти волны проникают в тело, прежде чем отскакивать от наполненного жидкостью мочевого пузыря пользователя, полнота которого изменяет путь звуковых волн, когда они отскакивают назад к передатчику. Затем устройство интерпретирует эти данные, чтобы точно оценить, насколько заполнен мочевой пузырь, и отображает информацию о связанном приложении для смартфона, которое пользователь или его опекун может использовать для планирования своей следующего похода в туалет. DFree можно использовать как в домашних условиях, так и в учреждениях. Dfree в настоящее время доступен для продажи на сайте Triple W, Amazon и в некоторых розничных магазинах. Стоимость составляет 500 долларов.