С сегодняшнего дня DICE и EA запускают валютную систему в Battlefield V, которая будет использовать реальные деньги для покупок, а не только виртуальные монеты, заработанные в игровом процессе.

Транзакции будут использоваться исключительно для косметических предметов, включая новые предметы с эпическим рейтингом. EA подчеркнула, что они не будут предоставлять преимущества перед другими игроками, но они все равно будут представлять принципиально иной опыт. Очевидно, что DICE и EA извлекли уроки из провала Battlefront II, где развитие геймплея было практически разработано вокруг покупки таинственных лутбоксов.