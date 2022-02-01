DICE откладывает первый сезон Battlefield 2042, чтобы исправить основную игру

Battlefield 2042, мягко говоря, имеет недостатки и разработчики пересматривают свой график, чтобы устранить эти недостатки. DICE и EA официально отложили первый сезон игры до начала лета и будут использовать дополнительное время, чтобы исправить основную игру. Следующее обновление BF2042 принесет обновленную, удобную для восприятия таблицу результатов, а также улучшенные профили игроков и долгожданный голосовой чат. DICE добавили, что будут усовершенствованы механизмы отряда, система пинга, награды за цели и режим портала.

Студия также пообещала улучшить цикл обратной связи. Команда BF2042 публично обсудит основные области запланированных улучшений, включая существующую стратегию. Персонал выслушает реакцию сообщества и включит отзывы в соответствующие обновления. Будут разговоры и о более мелких доработках. Такой открытый подход, уже не новый для создателей игр, но это признание того, что последняя версия Battlefield не оправдала ожиданий игроков.
Комментарии и отзывы Battlefield 2042
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