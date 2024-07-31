DIGMA представила видеорегистратор FreeDrive 401

Сегодня достаточно известный бренд DIGMA официально представил новую модель видеорегистратора FreeDrive 401, которая уже отправилась в продажу и готова радовать потенциальных покупателей-автомобилистов. Стоит сразу отметить, что данный видеорегистратор является достаточно компактным устройством с разрешением камеры в 4 Мп — она способна записывать видео в разрешении 4К, что достаточно удобно и практично в повседневной жизни. Дело в том, что благодаря высокому разрешению камера способна сохранять очень мелкие детали событий, происходящих на дороге, в том числе номера проезжающих мимо транспортных средств. И, что самое важное, камера способна справляться с поставленной задачей даже в ночное время суток.

Кроме того, камера может похвастаться внушительным углом обзора в 170 градусов, чего предостаточно, чтобы при необходимости можно было детально изучить что-либо, что происходило на дороге в нужный момент времени. При этом видеорегистратор получил 2-дюймовый дисплей с высоким разрешением, что предоставляет пользователю возможность сразу же изучить материал, который попал на камеру, без необходимости сначала переносить контент на какое-то другое устройство. Да и встроенный микрофон тоже лишним не будет — он записывает звук происходящего в салоне автомобиля. Да и стоит такое удовольствие всего 5590 рублей, что относительно недорого по меркам современного рынка передовой электроники. А учитывая, сколько нервов данная модель может сохранить в будущем, инвестиции более чем оправданы.