DIGMA представила видеорегистратор FreeDrive 401

Кроме того, камера может похвастаться внушительным углом обзора в 170 градусов, чего предостаточно, чтобы при необходимости можно было детально изучить что-либо, что происходило на дороге в нужный момент времени. При этом видеорегистратор получил 2-дюймовый дисплей с высоким разрешением, что предоставляет пользователю возможность сразу же изучить материал, который попал на камеру, без необходимости сначала переносить контент на какое-то другое устройство. Да и встроенный микрофон тоже лишним не будет — он записывает звук происходящего в салоне автомобиля. Да и стоит такое удовольствие всего 5590 рублей, что относительно недорого по меркам современного рынка передовой электроники. А учитывая, сколько нервов данная модель может сохранить в будущем, инвестиции более чем оправданы.