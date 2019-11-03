DJI Mavic Mini - компактный беспилотник, который весит 249 грамм

DJI объявил о выпуске Mavic Mini - чрезвычайно компактного беспилотника. Mavic Mini объединяет лучшие технологии DJI в очень компактном форм-факторе, который плотно умещается на ладони и не больше обычного смартфона. Он настолько мал, что DJI предпочитает называть его «Fly Cam», а не дроном. И самое приятное то, что не нужна регистрация FAA, чтобы использовать ее в развлекательных целях.

Mavic Mini весит 249 грамм - всего на грамм меньше, чем предельный вес для регистрации FAA. Несмотря на небольшой размер, Mavic Mini предлагает большинство функций, которые можно найти в других дронах DJI, таких как DJI Spark. Фронтальная камера оснащена 1 / 2,3-дюймовым сенсором, который установлен на трехосном карданном подвесе и может снимать видео со скоростью 2,7 Кбит / с при 30 кадрах в секунду и при 12 Мп. Mavic Mini предлагает несколько творческих режимов съемки и может автоматически вернуться к месту взлета. Также можете получить около 30 минут полета на полностью заряженном аккумуляторе и имеются датчики для зависания и мягкой посадки.

Цена:

DJI Mavic Mini уже доступен для предварительного заказа за 399 долларов США и поступит в продажу 11 ноября.