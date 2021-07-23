DJI Mini SE официально представили

DJI, китайская компания, которая является ведущим производителем дронов, представила самое дешевое предложение от бренда на данный момент — модель DJI Mini SE. Стоимость DJI Mini SE на рынке Китая составляет 1999 юаней, что примерно равно 309 долларам — для новых пользователей, которые ранее не пользовались дроном, это отличная новость. Что касается спецификаций, он поставляется с поддержкой камеры с разрешением 2,7K (в отличие от 4K на более дорогих моделях данного производителя) и диапазоном беспроводной связи 3 километра. Камера может снимать видео 2,7K со скоростью 30 кадров в секунду с 4-кратным цифровым зумом — это достаточно неплохо для столь доступного устройства начального уровня. Дрон также снимает 12-мегапиксельные фотографии в формате jpeg и имеет 3-осевую стабилизацию, что позволит не переживать о смазанных видео или фото.

Важно отметить, что Mini SE не поддерживает Ocusync, собственную технологию передачи данных компании, позволяющую продукту использовать диапазоны 2,4 и 5,8 ГГц, что дает ему большую гибкость при сильных помехах при передаче изображения. Вместо этого он полагается на соединение Wi-Fi. Также имеется всенаправленная защитная крышка, которая может повысить безопасность полета. GPS и датчики, направленные вниз, позволяют дрону устойчиво зависать и приземляться на ровные поверхности. Что касается веса, DJI Mini SE весит всего 249 граммов, что довольно легко. А автономная работа на одном заряде батареи составляет 30 минут.