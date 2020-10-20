DJI Pocket 2 официально представили

Буквально позавчера мы писали о том, что компания DJI планирует показать свою новую компактную камеру, а теперь ее официально представили. Устройство стоит 349 долларов, при этом выглядит действительно так же компактно, как и на фото, оборудована стабилизатором и морем других преимуществ. Это идеальное устройство для тех, кто хочет снимать качественный контент и получать от него море удовольствия. Правда, стоимость продукта для нашего рынка пока что не названа, а значит, стоит пока что ожидать цену для российского рынка. Вероятно, цена будет выше, чем при прямом переводе из долларов в рубли, но пока что рано делать прогнозы. Ожидаем появления камеры у сертифицированных дилеров, тогда уже обсудим цену для России. Но камера классная, конечная.