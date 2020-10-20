DJI Pocket 2 официально представили

Буквально позавчера мы писали о том, что компания DJI планирует показать свою новую компактную камеру, а теперь ее официально представили. Устройство стоит 349 долларов, при этом выглядит действительно так же компактно, как и на фото, оборудована стабилизатором и морем других преимуществ. Это идеальное устройство для тех, кто хочет снимать качественный контент и получать от него море удовольствия. Правда, стоимость продукта для нашего рынка пока что не названа, а значит, стоит пока что ожидать цену для российского рынка. Вероятно, цена будет выше, чем при прямом переводе из долларов в рубли, но пока что рано делать прогнозы. Ожидаем появления камеры у сертифицированных дилеров, тогда уже обсудим цену для России. Но камера классная, конечная.

Комментарии и отзывы DJI Pocket 2
Обзоры:
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Новости:
Объектив Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art показали на фото

Сетевые источники сообщили о скором выходе объектива Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art для полнокадровых ...
Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Aspherical II VM оценен в $950

Компания Cosina представила объектив Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Aspherical II VM, который прихо...
Canon EOS M50 Mark II снимает вертикальные видео

На рынке фотоаппаратов уже давно не было кардинальных изменений, которые было бы интересно описывать. Кам...
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
EKWB выпустила комплексную систему охлаж...
EKWB выпустила комплексную систему охлажEKWB выпустила охлаждающие пластины для игрового стола Lian Li DK-05F. Новая серия состоит из трех продук...
LG 34GP83A-B изогнутый 34-дюймовый монит...
LG 34GP83A-B изогнутый 34-дюймовый монитКомпания LG представила новый изогнутый монитор с Nano IPS панелью. 34-дюймовый монитор предлагает разреш...
Смартфон Nokia 7.3 показали на рендерах ...
Смартфон Nokia 7.3 показали на рендерах Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Onleaks) поделился качественными рендерами смартфона Nokia 7.3,...
Google Pixel 4a обойдется в 350 долларов...
Google Pixel 4a обойдется в 350 долларовАвторитетный информатор Ишан Агарвал раскрыл подробные сведения о смартфоне Google Pixel 4a, который буде...
Цена Samsung Galaxy M31 Prime Edition со...
Цена Samsung Galaxy M31 Prime Edition соРанее компания Samsung представила смартфон Galaxy F41 по цене 233 доллара США, который был доступен искл...
JBL выпустила три портативных динамика J...
JBL выпустила три портативных динамика JJBL выпустила три портативных динамика JBL Xtreme 3, JBL Go 3 и JBL Clip 4. Динамики получили улучшенный ...
В приложении Google Фото для Android поя...
В приложении Google Фото для Android пояСогласно сообщению компании Google, приложение Google Photo для Android, был обновлен с новыми возможност...
Realme C11 стоит 100 долларов...
Realme C11 стоит 100 долларовВ последнее время многие производители смартфонов стали делать упор на доступности гаджета, а также на во...
Планшет Apple iPad Air 4 появится не ран...
Планшет Apple iPad Air 4 появится не ранВ сети появились новые данные о том, как будет выглядеть будущий планшет компании Apple и какими возможно...
Лучший чехол для OnePlus 8T Pro...
Лучший чехол для OnePlus 8T ProК сожалению, крупные производители смартфонов в последнее время стали делать действительно стильные гадже...
Трейлер Destiny 2 Beyond Light демонстри...
Трейлер Destiny 2 Beyond Light демонстриВо время презентации Gamescom 2020, Bungie представила новый трейлер Destiny 2 Beyond Light Stasis. В доп...
Xiaomi анонсировала новые часы Mi Watch...
Xiaomi анонсировала новые часы Mi WatchКитайская компания Xiaomi анонсировала новые часы Mi Watch. ...
Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No FrostОбзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No Frost
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтровОбзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor