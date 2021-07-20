DJI не выпустит Mavic 3 Pro в этом году

Свежий отчет инсайдера показал, что DJI Mavic 3 Pro, скорее всего, в ближайшем будущем выпускать не планируют. Источник, близкий к производителю, сообщил, что новый дрон может появиться не раньше октября 2021 года или даже позже. Согласно отчету DroneDJ, надежный источник из Китая заявил, что Mavic 3 Pro не будет запущен до октября — и, теоретически, официальная дата релиза может быть перенесена даже на 2022 год. Для тех, кто не знает, Mavic 3 Pro будет последним дроном от популярного китайского производителя дронов, который является частью высококачественной серии Mavic Pro. Ожидается, что он будет поставляться с различными улучшениями и дополнениями по сравнению с предшественником.

Хотя рынок ожидает появления этого беспилотника, потенциальным покупателям, возможно, придется ждать дольше. Причина этого, по-видимому, связана с прогрессом в разработке дрона, который на данный момент идет медленно — на рынке просто нет новых технологий, которые можно было бы использовать для продвижения нового устройства. Подобно другим технологическим компаниям, DJI, вероятно, подготовит и протестирует несколько прототипов нового продукта, прежде чем принять решение об окончательном дизайне, а затем подготовится к массовому производству перед его выпуском. Таким образом, дата запуска все еще не определена, а значит, если вы ждали новинку, то самое время отложить средства на следующий год — вероятно, именно тогда устройство и отправится в продажу.