DJI не выпустит Mavic 3 Pro в этом году...

Хотя рынок ожидает появления этого беспилотника, потенциальным покупателям, возможно, придется ждать дольше. Причина этого, по-видимому, связана с прогрессом в разработке дрона, который на данный момент идет медленно — на рынке просто нет новых технологий, которые можно было бы использовать для продвижения нового устройства. Подобно другим технологическим компаниям, DJI, вероятно, подготовит и протестирует несколько прототипов нового продукта, прежде чем принять решение об окончательном дизайне, а затем подготовится к массовому производству перед его выпуском. Таким образом, дата запуска все еще не определена, а значит, если вы ждали новинку, то самое время отложить средства на следующий год — вероятно, именно тогда устройство и отправится в продажу.