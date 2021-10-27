DJI представила компактную камеру Action 2

Спустя более двух лет после анонса Osmo Action, DJI вернулась с новой прочной камерой, в которой не только отсутствует название Osmo, но и реализован новый дизайн. Action 2 оснащена объективом с полем обзора 155 градусов и 12-мегапиксельным датчиком, который может снимать кадры 4K со скоростью до 120 кадров в секунду и замедленное видео с частотой 240 кадров в секунду с разрешением 1080p. В 2021 году это не так уж впечатляюще для экшн-камеры, если учесть, что последняя топовая модель GoPro, Hero 10 Black, может делать 5,3K при 60 кадрах в секунду и 240 кадров в секунду при 2,7K. Но у нового гаджета есть определённые преимущества. Последнее устройство DJI весит чуть менее 50 грамм и включает в себя магнитную систему крепления, которую можно использовать для расширения функциональных возможностей камеры.

Хотите добавить фронтальный дисплей, чтобы превратить Action 2 в камеру для видеоблога? Вы можете использовать модуль сенсорного экрана, который добавляет к камере дополнительный OLED-дисплей и три дополнительных микрофона, а также позволяет записывать до 160 минут видео без остановки. Отдельный аккумуляторный модуль продлевает время автономной работы Action 2 с 70 минут до трех часов и добавляет дополнительный слот для карт памяти microSD. Другие аксессуары позволяют, среди прочего, закрепить камеру на плавающей ручке, удлинительной штанге 3-в-1 и шнурке. Стоимость камеры при этом составляет 399 долларов, что весьма неплохо на самом деле.
Комментарии и отзывы DJI Action 2
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