DJI представила мощную портативную батарею Power 2000

Компания DJI выпустила новую портативную электростанцию Power 2000, которая стала логичным продолжением прошлогодней модели Power 1000. Новинка получила удвоенную ёмкость, более высокую выходную мощность и куда более гибкие возможности масштабирования. В отличие от стационарных решений вроде Tesla Powerwall, Power 2000 рассчитана на использование в любом месте — будь то выездная съёмка, работа в полевых условиях, автопутешествия или аварийное питание дома. Построенная на базе аккумулятора ёмкостью 2048 Втч и инвертора мощностью 3000 Вт, Power 2000 остаётся компактной и мобильной, при этом обеспечивает серьёзный запас энергии.

Корпус буквально усыпан разъёмами — тут есть мощные USB Type-C порты на 140 и 65 Вт, стандартные USB Type-A, розетки переменного тока, а также фирменные порты DJI SDC, через которые можно подключать дроны для сверхбыстрой зарядки, солнечные панели, автомобильные зарядки или модули расширения. Кроме того, Power 2000 легко масштабируется — через SDC можно подключить до десяти дополнительных аккумуляторов Power Expansion Battery 2000, доведя общую ёмкость до 22 кВтч. Это впечатляющий показатель, особенно если учесть, что большинство аналогов в этом классе ограничиваются максимум шестью батареями. Зарядка самой станции занимает всего 75 минут при подключении к розетке мощностью 2200 Вт. При необходимости можно выбрать тихий режим с уровнем шума 30 дБ, если мешает работа вентиляторов. Стоимость пока что не сообщают.