DJI представила мощную портативную батарею Power 2000

Корпус буквально усыпан разъёмами — тут есть мощные USB Type-C порты на 140 и 65 Вт, стандартные USB Type-A, розетки переменного тока, а также фирменные порты DJI SDC, через которые можно подключать дроны для сверхбыстрой зарядки, солнечные панели, автомобильные зарядки или модули расширения. Кроме того, Power 2000 легко масштабируется — через SDC можно подключить до десяти дополнительных аккумуляторов Power Expansion Battery 2000, доведя общую ёмкость до 22 кВтч. Это впечатляющий показатель, особенно если учесть, что большинство аналогов в этом классе ограничиваются максимум шестью батареями. Зарядка самой станции занимает всего 75 минут при подключении к розетке мощностью 2200 Вт. При необходимости можно выбрать тихий режим с уровнем шума 30 дБ, если мешает работа вентиляторов. Стоимость пока что не сообщают.