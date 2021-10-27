DJI представляет компактную модульную магнитную камеру Action 2

DJI анонсировала продолжение своей камеры Osmo Action, и у нее совершенно новый дизайн - Action 2 отказывается от названия Osmo и фокусируется на модульности с набором дополнительных деталей и аксессуаров, которые прикрепляются к камере с помощью магнита.

Сам модуль камеры небольшой это квадрат 39 мм на 22 мм включающий в себя 12-мегапиксельный датчик, способный записывать видео формата 4K, объектив с полем обзора 155 градусов и 1,76-дюймовый сенсорный экран OLED, покрытый стеклом Gorilla Glass. Используя магниты, вы можете прикрепить еще один сенсорный экран который увеличивает время автономной работы и добавит набор микрофонов или различные крепления, которые позволяют прикрепить его к штативам или креплениям GoPro, или даже носить камеру как ожерелье на шее.

Action 2 также имеет такие функции, как электронная стабилизация, выравнивание горизонта и возможность прямой трансляции или использования в качестве веб-камеры, а также некоторые хитрые трюки, такие как датчик цветовой температуры, который, по словам DJI, поможет воспроизводить лучшие цвета в сложные световые ситуации или под водой.

Комментарии и отзывы DJI Action 2
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