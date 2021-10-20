DJI создает кинокамеру Zenmuse X9 со встроенным стабилизатором и лидарным фокусом

Компания DJI, производитель дронов, анонсировала кинокамеру со встроенным подвесом, способную снимать с разрешением 8K и использующую дальномер LIDAR, который обещает более резкую, быструю и надежную фокусировку даже при слабом освещении. Камера называется Zenmuse X9, и, хотя она предназначена исключительно для профессионалов, она загружена интересными функциями и показывает, что DJI продолжает развивать свои технологии камеры за пределами дронов.

Полнокадровая камера Zenmuse X9 имеет сменные крепления объектива для систем DJI DL и Leica M и включает девять встроенных фильтров нейтральной плотности для управления выдержкой на солнце. Модель 6K может снимать видео 6K со скоростью 60 кадров в секунду и 4K со скоростью 120 кадров, а модель 8K может делать 75 кадров в секунду при максимальном разрешении. Zenmuse X9 может снимать в формате RAW, 422HQ ProRes или H.264, если вы пытаетесь контролировать размеры файлов или вам нужно быстро обработать отснятый материал. До этого момента камеры Zenmuse DJI в основном предназначались для полетов на дронах.

DJI сообщает, что версия Ronin 4D 6K будет доступна в декабре, а версия 8K будет доступна позже. Для камеры также есть множество аксессуаров, в том числе беспроводная система мониторинга которая также позволит дистанционно управлять настройками камеры и движениями кардана, что упрощает работу оператора камеры и мотор фокусировки, который позволит вам настроить вручную линзы фокусировки для использования системы LIDAR.