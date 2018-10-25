DLP системы на страже вашей информационной безопасности

Прошедшее время показало, что наиболее важной составляющей любой организации является информационная безопасность. Те организации, которые не уделяли данному аспекту ведения бизнеса, либо находятся на бюджетном финансировании, либо уже давно перестали существовать. Связано это с объективной ситуацией. На любом конкурирующем рынке коммерческие организации стремятся захватить долю рынка конкурента и не чураются любой подобной возможности, в том числе и воровство данных клиентов, информации о разработках, сотрудниках и т.д. Причина подобного подхода кроется в смысле любой конкуренции - достижение монополии. В данной заметке мы предлагаем остановиться на рассмотрении DLP системы Стахановец, которая отлично справляется с информационной безопасностью любой организации.

Рассматриваемая dlp система на stakhanovets.ru доступна в DEMO-версии, поэтому вы можете ознакомиться с ее функциональностью непосредственно на практике. Мы же лишь отметим ключевые функциональные ее особенности. Принцип работы любой DLP системы заключается в скрытности. Чем менее явно для сотрудника она работает, тем больше эффективность. Тем не менее, вы должны предупредить сотрудников, что за их деятельностью будет вестись наблюдение. Принцип работы DLP системы Стахановец напоминает работу старых добрых вирусов "троянов", которые незаметно интегрировались в операционную систему и собирали все данные о действиях пользователя, затем передавали введенные пароли своим разработчикам. DLP система является более совершенной и доработанной системой, которая не только собирает данные и передает их, но и анализирует производимые действия, оповещая о сомнительных, критических моментах.

DLP система Стахановец контролирует работу мышкой, рабочий стол компьютера, мобильных устройств на которых она установлена. При этом отдельное внимание уделяется подключаемым носителям, копируемым папкам, файлам и постоянно выявляются попытки замены любого комплектующего на компьютере. Как только факт выявляется - вы получаете сообщение. На уровне DLP системы Стахановец вы можете ввести ограничения на работу с документами для пользователей, контролировать их работу и присутствие на рабочем месте. Тем самым, будет обеспечиваться не только ваша информационная безопасность, но и трудовая дисциплина.