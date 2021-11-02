DOOM Eternal Обновление 6.66

Bethesda выпустила новый режим Орды, мастер-уровни и многое другое, сделав их доступными с выпуском обновления DOOM Eternal 6.66. Посмотрите анонсированный трейлер , чтобы узнать больше о том, чего вы можете ожидать от новых игровых режимов.

В режиме Орды в Doom Eternal истребители вступают в динамичный аркадный бой, чтобы уничтожить демонов быстро, точно и с легкостью. Каждый раз, когда вы входите в режим Орды, вы начинаете с боевого дробовика и всех перков, рун и модификаций, доступных и обновленных. Выведите свои навыки на арену против реальных игроков в режиме Doom Eternal 2v1 Battlemode 2.0, который теперь дополнен системой рейтинга на основе серий, которая учитывает ваши серии побед, чтобы найти достойных противников для дуэли.