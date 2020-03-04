DOOM Eternal будет использовать игровой движок id Tech 7

Вот вот уже выйдет самый ожидаемый шутер 2020 года, DOOM Eternal. Программисты компании id Software рассказали некоторые подробности о возможностях игры.

Большая работа была проведена для улучшения производительности и визуальных эффектов. Игра будет использовать игровой движок id Tech 7. Это увеличит количество частоты кадров в четыре раза. Частота кадров главный показатель в игре DOOM Eternal. Программистам удалось достичь показателей в 400 кадров в секунду на мониторах с 144 Гц. К примеру, предыдущим движок выдавал около 250 кадров в секунду.

Игра появится и на других платформах. Разработчики планируют включить трассировку лучей, если все пойдет хорошо.