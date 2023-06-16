DUNOBIL представила в России компрессор LUFT POWER PRO

У нас просто отличные новости — на российский рынок автомобильных аксессуаров официально поступили достаточно мощные и функциональные модели LUFT POWER PRO из линейки беспроводных шинных компрессоров компании DUNOBIL. Стоит отметить, что самая мощная модель в данной линейке способна накачать автомобильное колесо диаметром 16 дюймов всего за шесть-восемь минут работы, при этом будет потрачено около четверти заряда встроенного аккумулятора, что, безусловно, очень круто. Это значит, что при желании можно накачать все четыре колеса прямо в полевых условиях. Также нужно понимать, что у этой модели имеется максимальное давление в 10,3 бара — этого предостаточно, чтобы накачать колёса даже коммерческой техники с диаметром до 19 дюймов.

То есть, например, при желании можно даже накачать колёса малолитражного грузового транспортного средства, что уж говорить про седаны или кроссоверы, которым 3-4 бара хватит за глаза даже зимой. И, что довольно важно, пользователь при накачивании колеса может указать нужное давление в подходящих единицах измерения — барах, атмосферах, паскалях или даже квадратных дюймах. Всё это указано в характеристиках автомобиля (обычно можно найти на стойке у водительской двери, и в зависимости от страны производства транспортного средства меняются и единицы измерения. Кроме того, что немаловажно, компрессор оснащён встроенной аккумуляторной батарей ёмкостью 8800 мАч с функцией кратковременной разрядки токами до 800 А — этого достаточно, чтобы не только заряжать смартфоны по USB или USB Type-C, но и при необходимости задействовать гаджет в формате «бустера». Например, при помощи этого компрессора можно завести автомобиль на двигателе внутреннего сгорания с бензиновым мотором объёмом до 5 литров и дизельной силовой установкой до 3 литров. Так что это безумно универсальное решение, способное удовлетворить запросы любого водителя легкового транспортного средства и не только.