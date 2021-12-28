Daihatsu Atrai Deck Camper - самый маленький внедорожник

Еще в конце 80-х - начале 90-х годов японский бренд Daihatsu продавал в США небольшой полноприводный внедорожник, аналогичный Suzuki Samurai. Daihatsu готовит выпустить один из самых маленьких внедорожников в мире Daihatsu Atrai Deck Camper. Автомобиль оснащен четырьмя боковыми дверьми, двумя раздвижными задними дверьми и небольшой кузовом.

Daihatsu представит автомобиль в Токийском автосалоне в 2022 году. Как следует из названия, небольшой грузовой фургон был преобразован в автофургон с выдвижной тентом на крыше. Пока неизвестно по единому предоставленному рендеру, включены ли в интерьер автомобиля какие-либо другие предметы для кемпинга, такие как кухня или холодильник.