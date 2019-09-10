Daimler на дорогах общего пользования

Некоторое время назад производители электрокаров говорили о том, что большие грузовики для перевозки каких-либо грузов по трассам являются лучшим примером замены обычного водителя на электронику. И теперь компания Daimler выпускает такие устройства в работу на дорогах общего пользования. Это значит, что теперь грузовик будет самостоятельно перевозить тяжелые грузы по трассам из города в город на склады без участия водителя. Это позволит не только сэкономить массу средств на заработной плате самого водителя, но и обеспечит логистов большим набором вариаций. Ведь бортовой компьютер не нуждается в сне, не требует время на обед или ужин, не боится ездить на протяжении длительного времени и так далее. Вот вам и век технологий.