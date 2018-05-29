Dark Souls: Remastered - новый трейлер...

Dark Souls Remastered - это переиздание самой первой части культовой ролевой серии, которое предлагает игрокам подтянутую графику, увеличенное количество кадров в секунду, различные балансные правки, а также выход на портативной Nintendo Switch. Видео демонстрирует все усовершенствования, которые представлены в игре, включая новые эффекты освещения и затенения, звуковые эффекты, эффекты частиц, новые 4K-изображения, 60 FPS, онлайн-функции и многое другое. Dark Souls: Remastered доступен прямо сейчас на PlayStation 4, Xbox One и ПК.