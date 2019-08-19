Датчик выхлопов вычислит самое «грязное» авто

Первую партию передовых сенсоров планируют выпустить к концу 2022-го. К этому моменту их вовсю будут устанавливать в городах, которые участвуют в программе CARES по отслеживанию выбросов. Обкатывать новинку, скорее всего, начнут вдоль дорог Милана, Праги и Кракова.Внутри небольшого корпуса датчика разместился камертон с двумя зубцами, которые чутко реагируют на вибрации. Стоит частицам воздуха из выхлопных газов проезжающих машин пройти между ними, как каждый зубец начинает издавать звук — чем больше газов, тем громче сигнал. Помимо регистрации чистоты выхлопа укомплектованный камерой модуль способен зафиксировать и номерной знак автомобиля. Выявить «возмутителя экологической обстановки» и выписать штраф при таком подходе — дело нескольких минут.Европейские ученые не первый год пекутся о чистоте окружающей среды. Недавно исследователи Технологического университета Грацаони разработали датчик с невероятно острым «нюхом»: компактная установка без труда определит транспортное средство, чьи выхлопы отравляют воздух.