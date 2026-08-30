Даже после ролика на Netflix не исключен перенос выход GTA 6 на полгода

Скептически настроенные фанаты всё ещё переживают, что GTA 6 снова перенесут. Однако в свежем интервью ведущий разработчик из Rockstar North подтвердил, что игра выйдет в ноябре. Новый расширенный ролик от Netflix развеял часть сомнений, которые появились после слива вступительной сцены с Люсией. Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник уже не раз заявлял, что релиз состоится 19 ноября. При этом до выхода расширенной версии на Netflix сотрудники Rockstar Games практически ничего не комментировали. И только в разговоре с Famitsu один из руководителей студии заявил, что вероятность очередного переноса невелика. В то же время в свежем видео, посвящённом прологу Люсии, Cyberleek утверждал, что эти кадры взяты из более свежей сборки проекта. Хакер также отметил, что объём работы огромен, поэтому задержка GTA 6 вполне возможна.

Ролик, подготовленный Rockstar для Netflix, показал Вайс-Сити и его окрестности во всей красе. В нём гораздо больше внимания уделено Люсии, а также видны игровые механики, которых не было в утёкших в сеть материалах. Это может говорить о том, что Cyberleek использовал старую версию кода или лишь частичную сборку игры. Бывший старший аниматор Rockstar Майк Йорк недавно заявил, что перенос GTA 6 на полгода нельзя исключать. Он подчеркнул, что его бывший работодатель придерживается высоких стандартов качества, и усомнился в том, что задержка негативно скажется на продажах. Однако эти слова Йорк произнёс до того, как публика увидела убедительный расширенный обзор игры.Теперь фанаты ждут официальных новостей. Многие надеются, что ноябрьская дата окажется окончательной. Ведь утечки и слухи уже не раз вносили путаницу. Но теперь, когда Netflix показал полноценный трейлер, доверия к студии стало больше. Разработчики явно готовы показать игру, а не просто тянуть время. Остаётся надеяться, что третьей задержки не случится. Впрочем, часть игроков всё равно сохраняет осторожный оптимизм. Они помнят, как GTA 5 переносили, а потом игра стала хитом. Так что даже если дата сдвинется, вряд ли это будет катастрофой. Главное — чтобы качество соответствовало ожиданиям. И судя по последним материалам, Rockstar действительно вложила много сил в этот проект. Вайс-Сити выглядит потрясающе, а новые механики впечатляют. Так что остаётся только ждать ноября.