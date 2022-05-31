DeLorean показала культовый электрокар Alpha5

Поклонники культового DeLorean DMC-12 с нетерпением ждали совершенно нового DeLorean Alpha5, в котором используется полностью электрическая платформа. Новый автомобиль также представляет собой стильное купе с дверями "крыло чайки". В соответствии с современными тенденциями он имеет массивные колеса, тонкие фары и задние фонари. Порт зарядки находится на переднем крыле со стороны водителя. Alpha5 имеет двухцветную отделку и крутую линию крыши.

Внутри два ряда сидений. Доступ к задним сиденьям должен быть легким, учитывая ширину дверей и отсутствие центральной стойки. Салон лишился большей части традиционных органов управления, встроенных в сенсорный экран, расположенный на «парящей» центральной консоли. У водителя полностью цифровая приборная панель и фирменный руль. DeLorean не раскрывает всех подробностей об автомобиле, но подтверждает, что Alpha5 разгоняется от 0 до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 241 км/ч. Емкость батареи составляет более 100 кВтч, что, по данным EPA, обеспечивает запас хода в 483 километра. Это характеристики базовой версии, значит будут и более мощные.

Электрокупе имеет низкий коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,23, что является не лучшим результатом, поскольку у Mercedes EQS он равен 0,20. Размеры составляют 4995 х 2044 х 1370 мм. Производство начнется в 2024 году в Италии, а трансмиссия поступит из Великобритании. Всего будет выпущено 88 автомобилей, за ними последует спортивное купе с двигателем V8.

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