Дешевый телефон 248M и его функции

Телефон получил довольно прочный корпус с металлическими вставками. Модель оснащена дисплеем, который обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей при размере диагонали 2,4 дюйма.Электропитание обеспечивает батарея на 2050 мАч. Такой емкости для кнопочного телефона более чем достаточно. Производитель обещает, что в режиме Standby аккумулятора хватит на 21 день.Кроме плеера, в телефоне имеется FM-тюнер, камера с датчиком изображения на 0,1 МП, фонарик и беспроводной адаптер Bluetooth 2.1. Аппарат поддерживает работу с двумя SIM-картами.Для хранения музыкальных треков можно воспользоваться картой памяти формата microSD – слот расширения поддерживает носители объемом до 16 ГБ. Собственный набор памяти содержит 64 МБ «оперативки» и 32 МБ флэша.Стоимость новинки составит 1960 тысяч рублей.